أولى جلسات محاكمة أكبر مسؤول كويتي عن ملف البدون.. تعرّف على تفاصيلها

أولى جلسات محاكمة أكبر مسؤول كويتي عن ملف البدون.. تعرّف على تفاصيلها

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

قررت المحكمة الكلية في الكويت، اليوم الخميس، حجز دعوى المحامية عبير الحداد للحكم ضد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع ”البدون“ صالح الفضالة.

وكانت أولى جلسات المحاكمة قد بدأت اليوم، بعد أشهر من تقديم شكوى ضد الفضالة.

وقالت المحامية الحداد في تغريدة عبر حسابها في تويتر: ”تم حجز الدعوى للحكم وسأتقدم بطلب لفتح باب المرافعة؛ لأتمكن من تقديم ردي على ما قدمته الحكومة اليوم“.

من جهته، قال المحامي حمود الهاجري الذي تضامن مع شكوى زميلته الحداد إنه: ”لن يقبل بأي انحراف وخروج عن القانون، وإلا ماذا يعني أن يستمر صالح الفضاله يمارس عمله رغم انتهاء مدة عمله، ورغم عدم التجديد له وما حاولت به الحكومة اليوم، من أن تربط مرسوم تجديد الجهاز به واعتباره تجديدًا لرئيسه هو أمر مرفوض ولا يصح أن يقال أصلًا“.

وكانت المحامية الحداد قد أعلنت سابقًا تقديم شكوى ضد الفضالة، مبررةً شكواها ”بانتهاء مدة عمله في الجهاز، وأن مباشرته للعمل باتت غير قانونية؛ لأن التمديد الذي تم بمرسوم أميري هو للجهاز المركزي وليس لرئيسه“.

وواجه الفضالة حملة إعلامية من قبل بعض نشطاء ”البدون“ ومناصريهم قبيل جلسة المحاكمة، مطالبين بمحاكمته ”لممارسة عمله بشكل غير قانوني، وإيقاع الظلم عليهم وحرمانهم من حقوقهم“.

وأنشئ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع ”البدون“ بمرسوم من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سنة 2010 لمدة خمس سنوات، ثم تم تمديده سنة 2015 بمرسوم آخر لمدة سنتين، تبعه العام 2017 مرسوم آخر لتمديده ثلاث سنوات.

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