الكويت.. الجار الله يواجه انتقادات لاذعة لمشاركته بمؤتمر وارسو بحضور إسرائيلي

الكويت.. الجار الله يواجه انتقادات لاذعة لمشاركته بمؤتمر وارسو بحضور إسرائيلي

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

تعرض نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، لانتقادات لاذعة من قبل أكاديميين ونشطاء؛ لمشاركته بمؤتمر وارسو في بولندا.

وكان المؤتمر قد جمع وزراء ومسؤولين كبارًا من 60 دولة، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ما أثار تساؤلات حول بقاء الجار الله في المؤتمر وجلوسه على طاولة واحدة جمعته بنتنياهو.

واستضافت العاصمة البولندية وارسو، يوم أمس الأربعاء واليوم الخميس، مؤتمرًا دوليًّا؛ لمناقشة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة وزراء للخارجية ومسؤولين كبار من الدول المشاركة.

وقالت الكاتبة والإعلامية الكويتية فجر السعيد في تغريدة على حسابها بـ ”تويتر“: ليش ما انسحب من الجلسة مو الخارجية الكويتية تقول إحنا آخر دولة نطبع مع إسرائيل ووزير خارجية اليمن خالد حسين محمد اليماني قاعد يم نتنياهو“.

وأضافت فجر السعيد، التي أثارت مؤخرًا جدلًا؛ بعد مطالبتها بالتطبيع وإقامة علاقات مع إسرائيل: ”ده تطبيع والا مش تطبيع يا متعلمين يا بتوع المدارس. اللي محارب أحد ومايحاچيه مايقعد معاه على نفس الطاولة“.

وطالب النائب محمد براك المطير باعتذار رسمي من قبل الحكومة للشعب وأمير البلاد؛ عقب مشاركة الجار الله في المؤتمر.

المغرد عوض المطيري قال: ”نائب وزير الخارجية خالد الجار الله في صورة جماعية مع نتنياهو أثناء عقد مؤتمر وارسو! . أول مسؤول كويتي. هالصورة فضيحة لكل الجهود الكويتية شعبيًا و حكوميًا المتصدية للاحتلال، وزير الخارجية يجب أن يقيله“.

وتعتبر الكويت من الدول الملتزمة بمقاطعة إسرائيل رسميًا وشعبيًا، ولا تقيم أي علاقات معها، وتكرست مقاطعتها من خلال إقرار قوانين تحظر التعامل مع الهيئات والأشخاص المقيمين في إسرائيل أو المنتمين إليها بجنسيتها، مع فرض عقوبات على مخالفي هذه القوانين تصل إلى حد الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامات المالية الضخمة.

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