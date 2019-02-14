الكويت.. الجار الله يواجه انتقادات لاذعة لمشاركته بمؤتمر وارسو بحضور إسرائيلي

تعرض نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، لانتقادات لاذعة من قبل أكاديميين ونشطاء؛ لمشاركته بمؤتمر وارسو في بولندا.

وكان المؤتمر قد جمع وزراء ومسؤولين كبارًا من 60 دولة، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ما أثار تساؤلات حول بقاء الجار الله في المؤتمر وجلوسه على طاولة واحدة جمعته بنتنياهو.

واستضافت العاصمة البولندية وارسو، يوم أمس الأربعاء واليوم الخميس، مؤتمرًا دوليًّا؛ لمناقشة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة وزراء للخارجية ومسؤولين كبار من الدول المشاركة.

وقالت الكاتبة والإعلامية الكويتية فجر السعيد في تغريدة على حسابها بـ ”تويتر“: ليش ما انسحب من الجلسة مو الخارجية الكويتية تقول إحنا آخر دولة نطبع مع إسرائيل ووزير خارجية اليمن خالد حسين محمد اليماني قاعد يم نتنياهو“.

نائب وزير الخارجيه الكويتي يجلس على نفس الطاوله التي يجلس عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي #نتنياهو في افتتاح مؤتمر #وارسو ….. ليش ما إنسحب من الجلسه مو #الخارجيه الكويتيه تقول إحنا آخر دوله نطبع مع إسرائيل ????????????

ووزير خارجية #اليمن

خالد حسين محمد اليماني قاعد يم #نتنياهو pic.twitter.com/Gjs9M1Go9m — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) February 14, 2019

وأضافت فجر السعيد، التي أثارت مؤخرًا جدلًا؛ بعد مطالبتها بالتطبيع وإقامة علاقات مع إسرائيل: ”ده تطبيع والا مش تطبيع يا متعلمين يا بتوع المدارس. اللي محارب أحد ومايحاچيه مايقعد معاه على نفس الطاولة“.

ده #تطبيع والا مش #تطبيع يامتعلمين يابتوع المدارس ???????????????????? اللي محارب أحد ومايحاچيه مايقعد معاه على نفس الطاوله مهوووووووووو ???? pic.twitter.com/w4PUzcrVWV — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) February 14, 2019

وطالب النائب محمد براك المطير باعتذار رسمي من قبل الحكومة للشعب وأمير البلاد؛ عقب مشاركة الجار الله في المؤتمر.

إلى الإخوة الأفاضل في الحكومة اللي ما تدري وين الله حاطها..

واجب عليكم الاعتذار للشعب الكويتي ولسمو امير البلاد.. بعد انتشار صورة جماعية لنائب وزير الخارجية مع نيتانياهو!!

أنتم يا حكومة تدرون ماهو موقفكم الرسمي وما هو توجه الشعب وسمو الامير.. ولا لأ.. pic.twitter.com/yQc19MdJc9 — محمد براك المطير (@MBALMUTAIR) February 14, 2019

المغرد عوض المطيري قال: ”نائب وزير الخارجية خالد الجار الله في صورة جماعية مع نتنياهو أثناء عقد مؤتمر وارسو! . أول مسؤول كويتي. هالصورة فضيحة لكل الجهود الكويتية شعبيًا و حكوميًا المتصدية للاحتلال، وزير الخارجية يجب أن يقيله“.

نائب وزير الخارجية خالد الجارالله في صورة جماعية مع نتنياهو اثناء عقد مؤتمر وارسو ! .

اول مسؤول كويتي .

هالصورة فضيحة لكل الجهود الكويتية شعبياً و حكومياً المتصدية للاحتلال ، وزير الخارجية يجب ان يقيله . pic.twitter.com/AHEQ07hTjZ — Awad Al-Mutiri (@AwadAl_) February 14, 2019

وتعتبر الكويت من الدول الملتزمة بمقاطعة إسرائيل رسميًا وشعبيًا، ولا تقيم أي علاقات معها، وتكرست مقاطعتها من خلال إقرار قوانين تحظر التعامل مع الهيئات والأشخاص المقيمين في إسرائيل أو المنتمين إليها بجنسيتها، مع فرض عقوبات على مخالفي هذه القوانين تصل إلى حد الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامات المالية الضخمة.