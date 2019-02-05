استقبال حاشد لبطل “المقاومة الكويتية” محمد الفجي بعد أعوام على غيابه (فيديو)

استقبلت حشود غفيرة من الكويتيين، مساء اليوم الثلاثاء، بطل المقاومة الكويتية إبان الغزو العراقي محمد الفجي بعد غيابه عن بلده لعدة سنوات، وإقامته في دولة الإمارات.

واكتظت صالة المطار بالجماهير، التي تهيأت منذ ساعات لاستقبال الفجي، الذي يعتبر رمزًا وطنيًا، وقائدًا للمقاومة الكويتية ضد الغزو العراقي خلال تسعينيات القرن الماضي.

وأبدى “الفجي” سعادته وترحيبه بالجموع التي استقبلته على أرض المطار، وسط حراسة أمنية كثيفة.

ويعتبر محمد الفجي، الذي يلقبه الكويتيون بـ “أسد المقاومة”، من أبرز رجال المقاومة أثناء الغزو العراقي للبلاد، حيث سخر تجارته وعلاقاته مع العراق لحماية بلاده، ومقاومة الاحتلال آنذاك.

#كويتنا | استقبال شعبي في مطار #الكويت بمناسبة عودة قائد المقاومة الكويتية «محمد مبارك الفجي».. pic.twitter.com/3QT33lEoY0 — كويتنا | kuwaitna???????? (@kuwaitnanews) February 5, 2019

وعُرف “الفجي” بعلاقاته الوثيقة مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين قبل الغزو العراقي للكويت، الذي قلب تلك العلاقة رأسًا على عقب.

#محمد_مبارك_الفجي : أحد ابرز قادة المقاومة الكويتية إبان الغزو العراقي الغاشم .. كان له علاقات وثيقة مع #صدام_حسين قبل الغزو بحكم تجارته وتبادله التجاري مع #العراق..تم اعتقاله في 7نوفمبر 1990 وصدر بحقه حكم بالإعدام..#الكويت pic.twitter.com/KUN28tbcIy — كويتنا | kuwaitna???????? (@kuwaitnanews) February 5, 2019

وذكر كتَّاب ونشطاء في وقت سابق، أن سبب مغادرة “الفجي” الكويت منذ أعوام، وإقامته في دولة الإمارات، هو “تدهور وضعه المادي، وظروفه الاقتصادية الصعبة، بعد خسارته لأملاكه وثروته إبان الغزو العراقي لبلاده”.