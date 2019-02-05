استقبال حاشد لبطل “المقاومة الكويتية” محمد الفجي بعد أعوام على غيابه (فيديو)

استقبال حاشد لبطل “المقاومة الكويتية” محمد الفجي بعد أعوام على غيابه (فيديو)

المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

استقبلت حشود غفيرة من الكويتيين، مساء اليوم الثلاثاء، بطل المقاومة الكويتية إبان الغزو العراقي محمد الفجي بعد غيابه عن بلده لعدة سنوات، وإقامته في دولة الإمارات.

واكتظت صالة المطار بالجماهير، التي تهيأت منذ ساعات لاستقبال الفجي، الذي يعتبر رمزًا وطنيًا، وقائدًا للمقاومة الكويتية ضد الغزو العراقي خلال تسعينيات القرن الماضي.

وأبدى “الفجي” سعادته وترحيبه بالجموع التي استقبلته على أرض المطار، وسط حراسة أمنية كثيفة.

ويعتبر محمد الفجي، الذي يلقبه الكويتيون بـ “أسد المقاومة”، من أبرز رجال المقاومة أثناء الغزو العراقي للبلاد، حيث سخر تجارته وعلاقاته مع العراق لحماية بلاده، ومقاومة الاحتلال آنذاك.

وعُرف “الفجي” بعلاقاته الوثيقة مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين قبل الغزو العراقي للكويت، الذي قلب تلك العلاقة رأسًا على عقب.

وذكر كتَّاب ونشطاء في وقت سابق، أن سبب مغادرة “الفجي” الكويت منذ أعوام، وإقامته في دولة الإمارات، هو “تدهور وضعه المادي، وظروفه الاقتصادية الصعبة، بعد خسارته لأملاكه وثروته إبان الغزو العراقي لبلاده”.

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