  2.4 مليار دولار لتطهير تربة الكويت من التلوث الناجم عن الغزو العراقي

قال مسؤول كويتي ،اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة والكويت تستعدان لطرح مشاريع بقيمة 2.4 مليار دولار حتى عام 2025 لتطهير التربة الكويتية من التلوث الناجم عن غزو العراق للكويت.

وقال مدير مجموعة تأهيل التربة في شركة نفط الكويت، منصور الخارجي، للصحفيين إن هذه الأموال ستخصص فقط لتأهيل التربة الكويتية وستدفعها الأمم المتحدة من تعويضات الغزو العراقي للكويت.

ووصف الخارجي التلوث الناجم عن غزو العراق عام 1990 بأنه “واحد من أكبر الكوارث البيئية التي حدثت على ظهر الكوكب”.

وأضاف أن شركة نفط الكويت من جانبها سوف تخصص مبلغ 50 مليون دينار (164.4 مليون دولار) لتطهير التربة من التلوث الناجم عن عمليات الشركة.

بدوره أوضح رئيس فريق عمل مشاريع تأهيل التربة في شركة نفط الكويت، مثنى المؤمن، أن مساحة التربة الملوثة بالنفط في الكويت تبلغ 114 كيلومترًا مربعًا، بينما تبلغ كميات التربة الملوثة بالنفط 26 مليون متر مكعب.