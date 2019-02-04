باستقبال رسمي مهيب.. أبوظبي تحتفي بزيارة البابا فرانسيس (فيديو)

تميز اليوم الثاني من زيارة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، بإقامة استقبال رسمي له، احتضنه قصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وعكست مراسيم الاستقبال الرسمي، ونوعية الحضور أهمية الزيارة الأولى لمنطقة الخليج، ومن الإمارات والتي وصفت بالتاريخية.

وتميزت الفعالية بعزف السلام البابوي للفاتيكان، ونظيره الإماراتي، وتحليق الطائرات مشكلة علم الفاتيكان احتفاء بهذه الزيارة.

وتشهد زيارة البابا، التي تستمر ثلاثة أيام، عدة نشاطات أبرزها لقاؤه الأول مع شيخ الأزهر والمشاركة في “لقاء الأخوة الإنساني”، بالإضافة إلى حضور القداس الكبير غدًا الثلاثاء، وزيارة لكاتدرائية أبوظبي.

ويتزامن وجود البابا الأرجنتيني في الإمارات، مع انعقاد المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، بمشاركة قيادات دينية وشخصيات فكرية وإعلامية من مختلف دول العالم، وهو نشاط يأتي في سياق إعلان الإمارات 2019 عامًا للتسامح، في بلد يشهد تعايشًا مشهودًا.