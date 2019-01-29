محمد بن زايد يبحث مع وزير الدفاع الكويتي “القضايا المُشتركة”

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الإثنين، وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.

وبحث الطرفان، “العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعاتهما وشعبيهما الشقيقين في تنميتها وتوسيعها إلى آفاق أرحب في المسارات والقطاعات كافة، والتنسيق والتعاون المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية”.

واستعرض الجانبان، عددًا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).