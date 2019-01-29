3 بنوك بأبوظبي تتفق على الاندماج وتأسيس مصرف بأصول 114 مليار دولار

قال بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، اليوم الثلاثاء، إن البنوك الثلاثة اتفقت على اندماج ثلاثي، لتأسيس ثالث أكبر بنك في دولة الإمارات.

وبموجب الاتفاق، سيصدر بنك أبوظبي التجاري 0.5966 سهم، لكل سهم في بنك الاتحاد الوطني، بما يعادل إصدار إجمالي 1.64 مليار سهم جديد لمساهمي بنك الاتحاد الوطني.

وقال البيان، إن “معدل تبادل الأسهم” ينطوي على علاوة لمساهمي بنك الاتحاد الوطني قدرها 0.6%، “بناء على أسعار إقفال الأسهم في آخر يوم للتداول”، مما يقيم بنك الاتحاد الوطني عند نحو أربعة مليارات دولار.

وسيعمل مصرف الهلال ككيان إسلامي منفصل داخل البنك الناتج عن عملية الاندماج.

كانت البنوك الثلاثة أعلنت، في سبتمبر/ أيلول، أنها تجري محادثات أولية بشأن الاندماج الثلاثي، الذي سيتمخض عن مصرف بأصول قيمتها 114 مليار دولار.