قرقاش يرحب بدعوة البابا فرنسيس بشأن اليمن

رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش بدعوة البابا فرنسيس لإنهاء الحرب في اليمن، وإحلال السلام فيه، وذلك خلال زيارة تاريخية يقوم بها إلى أبوظبي.

وكتب قرقاش عبر حسابه على موقع” تويتر” تغريدة باللغة الإنجليزية، قال فيها:”نرحب ببيان قداسة البابا فرنسيس الذي يحث على السلام في اليمن، ونعتقد أننا حققنا اختراقًا تاريخيًا تمثل باتفاق استكهولم، دعونا نضمن تنفيذ الاتفاق، ونجعل 2019 عام السلام في اليمن”.

We welcome the statement by His Holiness Pope Francis urging for peace in Yemen. We believe that we have a historic breakthrough in the Stockholm Agreement. Let us assure its implementation & make 2019 the year of peace in Yemen.

