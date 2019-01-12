محمد بن زايد يعقد مباحثات مع الرئيس المالي في أبوظبي (صور)

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، يوم السبت، مباحثات مع رئيس مالي إبراهيم أبوبكر كيتا، الذي يزور الإمارات، تناولت علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه الرئيس المالي في قصر الشاطئ بالعاصمة أبوظبي، بزيارة كيتا، متطلعًا إلى أن تسهم زيارته في دفع علاقات البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات.

و بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية “وام”، فقد بحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تطوير التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، خاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية والاستثمارية التي تخدم عملية التنمية والتطوير في البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على دعم ومساعدة الدول الشقيقة والصديقة التي تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير قطاعاتها الحيوية.

وشهد الشيخ محمد والرئيس المالي “مراسم توقيع اتفاقية بين صندوق خليفة ووزارة الاقتصاد والمالية في جمهورية مالي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 25 مليون دولار في مالي”.

من جانبه، أعرب الرئيس المالي عن شكره وتقديره للمساعدات التنموية والإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات إلى بلاده، منوهًا بمساهمتها الفاعلة في تطوير قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمية.

وثمّن كيتا دور دولة الإمارات العربية المتحدة في ساحات العطاء الإنساني العالمي ومبادراتها الممتدة بالخير إلى مختلف شعوب العالم، خاصة في القارة الأفريقية.