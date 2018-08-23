وصفت بزيارة “مجاملة”.. الرئيس المالي يصل إلى موريتانيا

قام الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، اليوم الخميس، بزيارة إلى موريتانيا، تستمر يومًا واحدًا، يجري خلالها مباحثات مع نظيره محمد ولد عبد العزيز.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، عن الزيارة بأنها “زيارة مجاملة”، دون تقديم تفاصيل أكثر بشأن برنامجها.

وتوصف العلاقات بين موريتانيا ومالي بالقوية، كما يعتبر البلدان عضوين فاعلين في مجموعة دول الساحل الخمس.

ويقيم آلاف اللاجئين الماليين، في موريتانيا، حيث فرّوا إليها منذ العام 2012 بسب الاضطرابات في بلادهم.

وتعد هذه أول زيارة خارجية لإبراهيم كيتا البالغ من العمر 73عامًا، منذ إعادة انتخابه رئيسًا لمالي في الـ 12 من أغسطس/آب الجاري.