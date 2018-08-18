افتتاح أول معبر بري بين الجزائر وموريتانيا

أعلنت السلطات الجزائرية أن أول معبر حدودي بري بين الجزائر وموريتانيا سيفتتح غدًا الأحد؛ بهدف زيادة التبادل التجاري وتنقل الأشخاص وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وقالت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان صادر عنها اليوم السبت، إن هذا المعبر الحدودي سيشكل “إضافة نوعية لعلاقات التعاون الثنائية المتميزة بين البلدين”.

وشدد على أن افتتاح المعبر بين البلدين “سيعزز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بما يخدم مواطني الدولتين الشقيقتين”.

وبحسب البيان “سيسمح المعبر بتعزيز علاقات البلدين على مختلف الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتباره همزة وصل تساهم في تنمية المناطق الحدودية بين البلدين”.

ويربط المعبر مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، ويأتي افتتاحه تتويجًا لتوصيات الدورة 18 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي انعقدت في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2016 في الجزائر العاصمة.