وزير الطاقة الإماراتي: أوبك ليست عدوة الولايات المتحدة

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي ،اليوم السبت، إن منظمة أوبك ليست عدوًا للولايات المتحدة.

وأضاف بمؤتمر صحفي في أبوظبي في تعليقه على العلاقات بين أوبك وكبرى الدول المستهلكة للنفط مثل الولايات المتحدة أن الطرفين مكملان لبعضهما بعضًا وليس هناك عداء بينهما.

وتوقع وزير الطاقة الإماراتي أن يبلغ متوسط سعر النفط 70 دولارًا للبرميل في عام 2019 على خلفية اتفاق بخفض الإنتاج توصلت إليه أوبك والدول المصدرة للنفط غير الأعضاء.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، وافقت الدول الأعضاء في أوبك إضافة إلى دول منتجة كبرى بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من كانون الثاني/يناير الجاري سعيًا لتحقيق التوازن في السوق.

وجاء هذا القرار رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول المصدرة للنفط بالإحجام عن خفض الإنتاج قائلًا إن ذلك سيتسبب في رفع أسعار الخام العالمية.