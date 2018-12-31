العراق.. عيسى قاسم سيقيم بالنجف واستأجر دارًا فيها‎

أعلن مجلس محافظة النجف اليوم الاثنين، أن المعارض البحريني عيسى قاسم سيقيم بالمحافظة، حيث استأجر دارًا فيها، وذلك بعد وصوله إلى المدينة مؤخرًا لحضور مجلس عزاء محمود الشاهرودي.

وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جواد الغزالي في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن “الشيخ البحريني عيسى القاسم استأجر دارًا في حي الأمير بمحافظة النجف في العراق وسيقيم فيها”.

ويأتي ذلك بعد أنباء عن حصول قاسم على الجنسية العراقية، حيث تداولت وسائل إعلام بطاقة عراقية باسمه قالت إن الحكومة منحته إياها.

لكن مديرية الجنسية والجوازات والإقامة نفت منح المرجع الشيعي البحريني، عيسى قاسم، الجنسية العراقية، بنسختها المتمثلة بـ”البطاقة الوطنية”.

وقال اللواء هيثم الغرباوي، مدير عام المديرية في بيان صحفي يوم الأحد: “أنفي ما نشرته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منح بطاقة وطنية لرجل الدين البحريني الشيخ عيسى القاسم”.

وأعربت جهات سياسية عراقية عن رفضها لافتتاح مكتب ائتلاف شباب 14 فبراير البحريني” ودعت إلى عدم تدخل العراق في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى.

وقال السياسي العراقي البارز مثال الألوسي لـ”ارم نيوز”، إنّ “على الحكومة العراقية الابتعاد عن متاهات الصراع الإقليمي، فافتتاح مثل هذا المقر، ليس دعمًا للشعب البحريني، بل هو انحياز إلى موقف إيراني واضح، وموقف طائفي إقليمي واضح وهذا لا يخدم العراق، الذي يريد الخروج من دائرة الصراع الإقليمي أو الطائفي”.

وشدد الألوسي على أنّ “الحكومة العراقية مطالبة بالانفتاح على الجميع، وألّا تضع نفسها في خانة التابع للسياسية الإيرانية”.