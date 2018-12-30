العراق يكشف حقيقة منحه الجنسية للمرجع الشيعي البحريني عيسى قاسم

نفت مديرية الجنسية والجوازات والإقامة العراقية، يوم الأحد، منح المرجع الشيعي البحريني، عيسى قاسم، الجنسية العراقية، بنسختها المتمثلة بـ”البطاقة الوطنية”.

وقال اللواء هيثم الغرباوي، مدير عام المديرية في بيان صحفي: “أنفي ما نشرته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منح بطاقة وطنية لرجل الدين البحريني الشيخ عيسى القاسم”.

وبين الغرباوي أنه “وبعد تدقيق نظام المعلومات المدني تبين أنه لا وجود لهذا الرقم الوطني والصورة والاسم فضلًا عن اسم الأم، وأن ما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي هو عبارة عن صورة مزيفة ببرنامج الفوتو شوب”.

وأضاف أنه “لا يمكن إطلاقًا عمل نموذج للبطاقة الوطنية إلا من خلال الجهات المخولة بذلك لكونها تحمل سمات أمنية وفنية وتقنية عالية الجودة ولا يمكن تقليدها أو تزويرها”.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، أنباء عن منح الحكومة العراقية، الجنسية إلى المرجع الشيعي البحريني، عيسى قاسم، الذي وصل الأراضي العراقية، قبل أيام.