رئيس إرتيريا يزور الإمارات للمرة الثانية خلال أشهر

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد اليوم الإثنين، رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي، في ثاني زيارة له إلى البلاد خلال الخمسة أشهر الأخيرة.

ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فقد بحث الشيخ محمد بن زايد والرئيس أفورقي خلال اللقاء، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وعددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان، إلى إمكانات وفرص التعاون الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بين البلدين، والآفاق المستقبلية لتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن تطورات ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية، التي تهم البلدين.

يذكر أن الإمارات لعبت دورًا قويًا في السلام التاريخي بين إثيوبيا وإريتريا، الذي تم التوصل إليه بعد محادثات طويلة جرت عبر قنوات خلفية دامت عامًا كاملًا.