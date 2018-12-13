بعد مقاطعة 20 عامًا.. رئيس إريتريا يصل مقديشو في زيارة رسميّة

وصل الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، إلى مطار مقديشو الدولي، اليوم الخميس، في أول زيارة له منذ أكثر من عقدين.

ومن المتوقع أن يجري الرئيس الأريتيري مع نظيره الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، مباحثات ثنائية في القصر الرئاسي بمقديشو؛ من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، وسبل فتح جميع القنوات الدبلوماسية، بحسب مصادر حكومية.

وتشهد زيارة أفورقي، التي تسغرق يومين، توقيع عدد من المعاهدات بين البلدين على مستوى الوزراء من أجل تمتين العلاقات بينهما، بعد سنوات من الانقطاع.

وتأتي زيارة أفورقي ضمن سلسلة الاجتماعات التي عقدتها الدول الثلاث (الصومال وإثيوبيا وإريتريا) لغايات إنهاء الصراعات في المنطقة، وإرساء علاقات تعاونية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وفي الـ28 من يوليو/تموز الماضي، أجرى الرئيس الصومالي، زيارة تاريخية إلى إريتريا، بعد أن كانت العلاقات بينهما متدهورة لعقود، على خلفية اتهام مقديشو لإريتريا بالضلوع في دعم متشددين صوماليين.