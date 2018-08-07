الإمارات: إجراءاتنا الاحترازية لا تهدف للإضرار بالمواطن القطري

قالت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها ضد قطر “موجهة بشكل أساسي تجاه سياسات الحكومة القطرية الداعمة للتطرف والإرهاب، وسياساتها الساعية إلى زعزعة الأمن والاستقرار تجاه الإمارات ودول أخرى في المنطقة”، نافية أن تكون تلك الإجراءات تهدف بأي شكل من الأشكال للإضرار بالمواطن القطري والذي يعاني من تصرفات حكومته.

وردت دولة الإمارات على الاتهامات القطرية بانتهاك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بالأمر بترحيل جماعي للمواطنين القطريين بعد قطع العلاقات مع الدوحة في يونيو 2017.

الرد الإماراتي جاء عبر مذكرة قدمتها أبوظبي إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، أشارت إلى بيان وزارة الخارجية الصادر في 5 يوليو 2018 والذي يدحض المزاعم القطرية، كما تتضمن بيانات رسمية تثبت استمرار تواجد آلاف المواطنين القطريين في دولة الإمارات بعد قطع العلاقات مع قطر.

وأوضحت أنه “تم السماح للآلاف من المواطنين القطريين بدخول الدولة منذ ذلك الحين، ويستمر المواطنون القطريون داخل دولة الإمارات بالتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المقيمون والزوار الآخرون”، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأكدت مذكرة دولة الإمارات التزامها بمنظومة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وعملها بشكل وثيق مع اللجنة المعنية.