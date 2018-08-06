الإمارات تؤكد وقوفها مع قرار السعودية طرد السفير الكندي

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عن دعم بلاده للسعودية، في إشارة إلى خلافها الدبلوماسي مع كندا، رافضًا ما وصفه بالضغوط التي تمس بالقوانين والسيادة.

وقال قرقاش في تغريدة بتويتر: لا يمكن لنا إلا أن نقف مع السعودية في دفاعها عن سيادتها وقوانينها واتخاذها للإجراءات اللازمة في هذا الصدد، ولا يمكن أن نقبل بأن تكون قوانيننا وسيادتنا محل ضغط أو مساومة، اعتقاد بعض الدول أن نموذجها وتجربتها يسمحان لها بالتدخل في شؤوننا مرفوض مرفوض”.

لا يمكن لنا إلا أن نقف مع السعودية في دفاعها عن سيادتها وقوانينها وإتخاذها للإجراءات اللازمة في هذا الصدد، ولا يمكن أن نقبل بأن تكون قوانيننا وسيادتنا محل ضغط أو مساومة، إعتقاد بعض الدول أن نموذجها وتجربتها تسمح لها بالتدخل في شؤونا مرفوض مرفوض. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 6, 2018

وكانت السعودية أعلنت طرد السفير الكندي، وأوقفت أي معاملات تجارية أو استثمارية جديدة مع كندا؛ بعد تعليقات كندية اعتبرتها المملكة تدخلًا في شؤونها الداخلية.

وأكد بيان سعودي حرص السعودية “على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما فيها كندا، وترفض رفضًا قاطعًا تدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين”.

وقال البيان، إن ” أي محاولة أخرى في هذا الجانب من كندا، تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية”.