الإمارات ترحب بإعلان السعودية تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن

رحبت الإمارات بإعلان السعودية تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن، ووصفته بـ”المبادرة الرائدة الرامية لتطوير العمل العربي والإقليمي المشترك، وتوفير الأمن والحماية لهذه المنطقة الاستراتيجية”.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش: إن “الجهود السعودية لضمان الاستقرار والتعاون في منطقة البحر الأحمر ملهمة، والمبادرة في حد ذاتها نجاح دبلوماسي لدول المنطقة تقوده الرياض بجهد وحرفية”.

وأضاف “أن هذه المبادرة من شأنها تعزيز سبل التنسيق بين الدول العربية والإقليمية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في كافة المجالات، وتعزيز مصالحها ودعم جهود ترسيخ الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وأشار إلى أن “الاتفاق على فكرة تأسيس مثل هذا الكيان من شأنه المساهمة في حماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية، وتعزيز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الحوض، ويأتي في إطار المسؤولية التي تقع على عاتق هذه الدول لتوفير الأمن لخليج عدن، الذي كان ولا يزال جسرًا للتواصل بين الحضارات والثقافات”.