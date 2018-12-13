السعوديون يشدون الأحزمة استعدادًا لانطلاق “فورمولا إي – الدرعية” في الرياض (صور وفيديو)

بين القصور التراثية لمدينة الدرعية، وعلى هضبة نجد التاريخية، تستعد العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، لبدء فعاليات سباق “فورمولا إي “، في حدث رياضي ضخم يستمر 3 أيام.

ويبدو أن هدوء شوارع الرياض ما قبل بدء الحدث، لن يستمر طويلًا، إذ يترقب السعوديون انطلاق السباق الذي يصفه المنظمون بأنه “الأكبر للفورمولا إي على مستوى العالم”.

ويقول كارلو بوتاجي، الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للسباق (سي بي إكس)، إن شركته نظمت 45 سباقًا في مدن مختلفة مثل باريس ونيويورك ولندن وروما، لكنه يؤكد أن السباق المقام في السعودية سيكون “مختلفًا”.

ويشارك في السباق 11 فريقًا، و22 متسابقًا يتنافسون على اللقب الذي سيكون من نصيب الأسرع على مضمار طوله 2.495 كيلو متر مربع، ويضم 21 “لفة”.

ونقلت شركة الخطوط السعودية للشحن، 58 سیارة من سیارات الفورمولا وقطع غیارھا إضافة إلى معدات وتجھیزات أخرى ثقیلة، من مختلف المدن الأوروبیة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك للمشاركة في فعالیات سباق “فورمولا إي”.

أسعار التذاكر

وبحسب الهيئة العامة للرياضة في السعودية، فإن 80 مليون شخص حول العالم سيشاهدون السباق، مشيرة إلى أن الطلب على التذاكر بلغ 3 أضعاف المتاح، حيث أن هناك 40 ألف شخص اشتروا تذاكر السباق.

ويبلغ سعر التذكرة لليوم الأول (الخميس) 395 ريالا سعوديًا، فيما تبلغ قيمة التذكرة لأيام السباق الثلاثة 950 ريالا سعوديًا.

استعدادات “الصحة”

وأعلنت “صحة الرياض” اكتمال تجهيزاتها لفعاليات سباقات “فورمولا إي – الدرعية”، وذلك عبر تقديم خدمات علاجية ووقائية وتوعوية.

وهيأت “صحة الرياض” 7 عيادات لتوفير الرعاية الطبية للمشاركين في السباق وزواره طيلة فترة الحدث، وجرى دعم تلك العيادات بعدد من الاستشاريين والأخصائيين والطواقم التمريضية والكوادر المساعدة.

وستقدم “صحة الرياض” رسائل توعوية وتثقيفية للمشاركين والجمهور على حد سواء.

وتتخلل السباقات فعاليات ثقافية وحفلات غنائية، حيث ستضم منطقة السباق عروضًا درامية ورقصات شعبية تجسد الحياة الشعبية القديمة في السعودية، إضافة إلى استعراض عدد من الألعاب الشعبية.

كما ستضم منطقة الفعاليات، سوقًا شعبية وجلسات للضيافة تتضمن مأكولات شعبية، ومنطقة لتجهيز القهوة العربية.

وتبدأ الحفلات الغنائية في الساعة 7:30 بتوقيت السعودية، حيث سيحيي الفنانان انريكي أجليسياس وجيسون ديرولو حفلات اليوم الأول، فيما سيكون الجمهور في اليوم الثاني على موعد مع الفنانين عمرو دياب وفرقة “بلاك آيد بيز”.

أما اليوم الثالث (السبت) فسيكون الحفل بإمضاء الفنان ديفيد غيتا، وفرقة “ون ريبابليك”.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، أن سباقات “الفورمولا إي في الدرعية”، ستحافظ على العادات والتقاليد في المملكة.

وقال آل الشيخ، في تصريح تلفزيوني إن “بطولات العالم الكبرى تفرض اشتراطات على المنظمين، وخلال نقاشاتنا مع الفورمولا إي، تم التأكيد على التقيد بالعادات والتقاليد في المملكة والالتزام بالملابس المحتشمة، فلا نسمح بوجود مشروبات روحية أو الترويج لها أو الاحتفال بها في نهاية السباق”.

يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زار الأربعاء مقر “فورمولا إي” في مدينة الدرعية، للاطلاع على الاستعدادات قبيل انطلاق السباق.