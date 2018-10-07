عقب نعيه جمال خاشقجي.. انتقادات لاذعة للداعية الكويتي محمد العوضي

أثارت تغريدة للداعية الكويتي محمد العوضي، نعى فيها الصحفي السعودي جمال خاشقجي، انتقادات لاذعة قبل أن يضطر لحذفها لاحقًا، مبررًا ذلك “باستعجاله بعد تضارب الأنباء حول مصير خاشقجي”.

واتهم عدد من النشطاء الداعية الكويتي “بالانقياد خلف أجندات معينة بقصد إثارة الفتنة”، في حين بادر آخرون “بمعاتبته لاستعجاله بنعي خاشقجي قبل التأكد من حقيقة اختفائه”.

وبرر العوضي حذفه نعي خاشقجي وقوله إنه توفي مقتولًا بالقول: “تغريدتي الأخيرة في استعجال نعي الكاتب #جمال_خاشقجي لم تكن موفقة ومع عدم وجود تأكيد رسمي بموت الرجل فتظل فسحة الأمل والتفاؤل قائمة وعليه فقد حذفت التغريدة وأوصيت نفسي وأوصيكم بالدعاء له عل الله يحدث من بعد ضيق وخوف، فرجًا اللهم آمين”.

تغرديتي الأخيرة

في إستعجال نعي الكاتب #جمال_خاشقجي

لم تكن موفقة ومع عدم وجود تأكيد رسمي بموت الرجل

فتظل فسحة الأمل والتفاؤل قائمة وعليه فقد حذفت التغريدة

وأوصيت نفسي وأوصيكم بالدعاء له عل الله يحدث من بعد ضيق وخوف .. فرجا

اللهم آمين pic.twitter.com/OVetHDI3s7 — محمد العوضي (@mh_awadi) October 7, 2018

وانتقد ناشطون تسرع العوضي، حيث غرد الناشط عبد الله السليمان عبر موقع” تويتر” قائلًا: “أخوي محمد انت كلك على بعضك في الاونة الاخيرة لم تكن موفق راجع نفسك لازال في العمر بقيه الله يهديك”.

اخوي محمد انت كلك على بعضك في الاونة الاخيره لم تكن موفق راجع نفسك لازال في العمر بقيه الله يهديك — عبدالله السليمان (@AbdullahAls15) October 7, 2018

وبردٍ تصعيدي، توجه المحامي محمد آل عبد الله بسؤاله إلى العوضي قائلًا: “يا أخ الإخوان؛ هل المداهن للفتنة الحزبية المقيتة يقبل منه عذر؟! للأسف تتخبطون تحسبون إنكم تحسنون صنعا، والحقيقة أن الناس أصبحت تعي يوما بعد يوم الحقيقة التي كانت خافية على البعض، لم يعد لمثل هذه المسرحيات أي أثر، ولم يعد للحزب أي قبول لا شعبي ولا رسمي، والذكي من يتدارك نفسه”.

يا أخ الإخوان؛ هل المداهن للفتنة الحزبية المقيتة يقبل منه عذر..؟!

للأسف تتخبطون تحسبون إنكم تحسنون صنعا، والحقيقة أن الناس أصبحت تعي يوما بعد يوم الحقيقة التي كانت خافية على البعض..

لم يعد لمثل هذه المسرحيات أي أثر، ولم يعد للحزب أي قبول لا شعبي ولا رسمي، والذكي من يتدارك نفسه.. — المحامي محمد آل عبدالله (@mohammm_a) October 7, 2018

واكتفى الناشط عبد العزيز فهد الشايع بذكر الآية القرآنية: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ).

ونوصيك بقول الله:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) — ﮼عبدالعزيزفهدالشايع ✍???????? (@a_Alshaya15) October 7, 2018

ورغم الانتقادات اللاذعة، فقد شكر عدد آخر من النشطاء الداعية العوضي “لاستدراكه الخطأ وشجاعته في حذفها وإعلانه بأنها تغريدة غير موفقة”.

يذكر أن الإعلامي السعودي جمال خاشقجي اختفى منذ يوم الثلاثاء الماضي، بعد دخوله قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول، وسط تضارب في الروايات حول مصيره.