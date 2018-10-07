أول تعليق من أردوغان على اختفاء جمال خاشقجي

علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، للمرة الأولى، على حادثة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا، معتبرًا أنه “أمر محزن للغاية”.

إلا أن الرئيس التركي، في كلمة له، اليوم، ناقض تصريحات وتسريبات تركية سابقة زعمت مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية.

وقال أردوغان إنه يتابع بنفسه قضية خاشقجي وأنه لا يزال يأمل في نتيجة إيجابية للأمر.

وأضاف أردوغان للصحفيين أن السلطات تفحص جميع تسجيلات كاميرات المراقبة وتراقب حركة الطائرات القادمة والمسافرة لكنه أضاف أن تركيا تنتظر نتائج تحقيق يجريه الادعاء.

وكانت تسريبات إعلامية تركية بالإضافة إلى تصريح لياسين أقطاي مستشار أردوغان قد زعمت أن خاشقجي قتل في القنصلية.

ونفى مصدر سعودي مسؤول في القنصلية العامة للسعودية مقتل خاشقجي داخل القنصلية وقال في بيان إن الاتهامات لا أساس لها.

وقال المصدر السعودي إن فريقًا أمنيًا يضم محققين سعوديين وصل إلى إسطنبول أمس السبت للمشاركة في التحقيق في اختفاء خاشقجي.