تركيا تكشف تفاصيل اتفاق مبادلة العملة مع قطر

حصلت تركيا على مزيدٍ من المكاسب من قطر التي يقول محللون إنها تدين لأنقرة مقابل الحماية العسكرية، والدعم الدبلوماسي في مواجهة عزلة الدوحة جرّاء الأزمة الخليجية.

وأعلنت قطر تعهدها باستثمار 15 مليار دولار في تركيا التي تعاني من انهيار في قيمة عملتها الليرة، وسط توترات مع الولايات المتحدة، لكن ذلك لم يكن كافيًا على ما يبدو فقد قال البنك المركزي التركي في بيان، اليوم الإثنين، إن اتفاق مبادلة العملات بين المصرفين المركزيين التركي والقطري سيكون له سقف إجمالي يبلغ 3 مليارات دولار.

ووقع البنكان المركزيان اتفاق المبادلة يوم الجمعة لتوفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي، وذلك بعد أيام من تعهد الحليف الخليجي لتركيا بتقديم دعم قيمته 15 مليار دولار.

وقال البنك المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني “جرى توقيع اتفاق المبادلة بشأن الليرة التركية والريال القطري.. مع سقف إجمالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار”. وأضاف أن الهدف الأساس للاتفاق هو تسهيل التجارة الثنائية بالعملتين المحليتين ودعم الاستقرار المالي.

وكان تقرير نشرته مجلة فوربس أكد أنه يبدو من غير المحتمل أن يكون المال القطري، حتى لو تم توفيره في الوقت المناسب، كافيًا لحل مشاكل تركيا، فهناك بعض نقاط الضعف الأساسية في الاقتصاد التركي، والتي لا يمكن معالجتها ببساطة عن طريق حقن أموال خليجية.