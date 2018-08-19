في محاولة لإنقاذ الاقتصاد التركي.. الدوحة وأنقرة توقعان اتفاقية لمبادلة العملات

وقَّع مصرف قطر المركزي، يوم الأحد، مع نظيره التركي اتفاقية لمبادلة العملات لتوفير السيولة، والدعم اللازم للاستقرار المالي، وذلك بعد أيام من تعهد الدوحة بتقديم دعم قيمته 15 مليار دولار لأنقرة.

وذكر مصرف قطر المركزي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن الاتفاقية، التي وقعها محافظا البنكين المركزيين يوم الجمعة، ستنشئ “خطًا ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة”.

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وافق هذا الشهر على حزمة من المشاريع الاقتصادية، والاستثمارات، والودائع لتركيا، مما يعطي دفعة لليرة التركية المتعثرة.