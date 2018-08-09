“زايد في قلوب المصريين”.. احتفالية بالأهرامات تقديرًا لمؤسس الإمارات‎

أعلن عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة وصحيفة الأهرام، عن تنظيم المؤسسة لاحتفالية كبرى في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بعنوان “زايد في قلوب المصريين”، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال سلامة الذي يشغل منصب نقيب الصحفيين المصريين، في بيان اليوم الخميس: إن الاحتفالية تأتي تقديرًا للراحل الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكيدًا على عمق العلاقات بين مصر ودولة الإمارات.

وذكر نقيب الصحفيين أن الاحتفالية تأتي أيضًا بمناسبة مرور 100 عام على مولد الشيخ زايد آل نهيان، لتواكب احتفالات دولة الإمارات بهذه المناسبة.

وأوضح سلامة أن مؤسسة الأهرام بدأت التحضير لعقد هذا المؤتمر على مدار عام كامل وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب كرم جبر، وسفير دولة الإمارات العربية بالقاهرة المهندس جمعة مبارك الجنيبي، حيث تم الإعداد والتخطيط لمحاور هذا المؤتمر بشكل مفصل.

ومن المقرر أن تكون الاحتفالية بمنطقة الأهرامات بمشاركة كبار السياسيين والدبلوماسيين والمثقفين المصريين والإماراتيين والعرب.