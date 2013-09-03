الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يشيد بالجيش المصري

القاهرة - (خاص) من محمد عبد الحميد

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، التقى بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والوفد المرافق له في أثناء زيارته لمصر.

وتناول اللقاء مناقشة الوضع الداخلي على الساحتين المصرية والإقليمية وتجديد الدعم الإماراتي حكومة وشعباً ووقوفهم جنباً إلى جنب مع الشعب المصري للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد والاستمرار بخطى ثابتة في تنفيذ خارطة المستقبل في مصر .

تأتى تلك الزيارة في إطار تييمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيز العلاقات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية .

وأوضح المتحدث العسكري في بيان له ، أن سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أشاد بالدور الوطني للجيش المصري فى تلك المرحلة الصعبة والمعقدة التي استطاع خلالها أن يعبر بمصر إلى بر الأمان ، مؤكداً على أن الشعب المصري مدرك لحجم التحديات التي تحيط به.

وأعرب ولي عهد أبو ظبي عن ثقته في تحمل أبناء أرض الكنانة مصر الشقيقة مسئولياتها الوطنية والتاريخية في المرحلة المقبلة .

حضر اللقاء الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير الإماراتي بالقاهرة.