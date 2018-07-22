“صندوق طريق الحرير” يستحوذ على 24% من مشروع للطاقة الشمسية بدبي‎

أعلنت شركة “أكوا باور” السعودية، الأحد، عن استحواذ “صندوق طريق الحرير” الصيني، على حصة تبلغ 24.01% من أسهم مشروع “هيئة كهرباء ومياه دبي” للطاقة الشمسية المركزة، بقدرة 700 ميغاواط في الإمارات.

و”أكوا باور”، الناشطة في قطاع استثمار وتطوير وتشغيل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، هي المشغل لمشاريع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه، في العديد من دول العالم.

وحسب بيان للشركة، تتيح الاتفاقية الاستثمار في المشروع الإماراتي وتطويره، بالشراكة بين “هيئة كهرباء ومياه دبي” و”صندوق طريق الحرير” وشركة “أكوا باور”.

ولم يشر البيان إلى قيمة صفقة الاستحواذ الموقعة، أو أية معلومات مرتبطة بدور المؤسسة الصينية في المشروع، خلال الفترة المقبلة.

ومشروع “هيئة كهرباء ومياه دبي” للطاقة الشمسية المركزة، الذي حصل تحالف بقيادة شركة “أكوا باور” على امتياز تطويره في 2017، هو المرحلة الرابعة من “مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية”.

وستدعم المحطة، استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة بإمارة دبي إلى 25% بحلول 2030، كما ستتيح خفض 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا.

و”صندوق طريق الحرير”، هو مؤسسة تنموية تعمل في قطاع الاستثمارات الدولية متوسطة وطويلة الأجل، وتستثمر في نطاق واسع من القطاعات في إطار مبادرة “الحزام والطريق”.