دبي تطور أكبر حي صيني في الشرق الأوسط‎

كشفت شركة إعمار العقارية الإماراتية عن مشروع جديد لتطوير أكبر حي صيني ضمن المنطقة التجارية في خور دبي الوجهة الممتدة على مساحة 6 كيلومترات مربعة والتي يمكن الوصول إليها خلال 10 دقائق فقط من كل من مطار دبي الدولي وبرج خليفة وذلك تكريمًا للمقيمين الصينيين في دولة الإمارات.

وقالت الشركة في بيان لها نشرته وكالة أنباء الإمارات إن “المشروع يهدف لتعزيز العلاقات التجارية بين أبوظبي وبكين وذلك بالتزامن مع الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات”.

وتحتل المنطقة التجارية موقعًا مركزيًا في “خور دبي” الوجهة التي ستحتضن “برج خور دبي” المرتقب بالإضافة إلى العديد من المرافق والخيارات العصرية المميزة والتي تمثل موطنًا لأكثر من 450 فصيلة من الحيوانات والطيور المهاجرة بما في ذلك طيور النحام الوردي.

وأضافت الشركة في بيانها أن “هذا المشروع يهدف إلى تفعيل التواصل مع السوق الصينية ، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاح ثلاثة مكاتب متخصصة في كل من بكين وشنغهاي وغوانغجو وهي المدن التي تربطها بدبي رحلات يومية وذلك للعمل على الترويج للسياحة والتعليم والتجارة والاستثمار بين الإمارات والصين.”

وأفادت “إعمار” بأن المشروع يشمل توسعة نطاق علامتها التجارية الفاخرة للفنادق والشقق الفندقية إلى الصين موضحة أنه “تجري في المرحلة الراهنة نقاشات لتشغيل فنادق تحت مظلة العلامة التجارية في أبرز المدن الصينية نظرًا للمكانة المميزة والاهتمام الواسع الذي تحظى به فنادق العنوان بين السياح الصينيين”.