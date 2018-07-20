الإمارات تتوقع نمو تجارتها غير النفطية مع الصين 9.5 بالمائة في 2018 ‎

توقع سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، نمو حجم التبادل التجاري غير النفطي بين بلاده والصين بنسبة 9.5 بالمائة إلى 58 مليار دولار في نهاية 2018.

وجاء ذلك على هامش الملتقى الإماراتي الصيني، في العاصمة أبوظبي، مساء الجمعة، والذي يعقد بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، للبلاد.

وقال المنصوري:”إن إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين تجاوز 53.3 مليار دولار، بنسبة نمو تزيد على 15 بالمائة في 2017″.

وأشار إلى أن الصين تعد الشريك التجاري الأول للإمارات، فيما تستحوذ الأخيرة على ما نسبته 30 بالمائة من صادرات الصين للدول العربية، و22 بالمائة من إجمالي التجارة العربية الصينية.

وأوضح المنصوري، أن بيئة الأعمال الإماراتية جذبت استثمارات صينية مباشرة، وصل رصيدها إلى نحو 2.8 مليار دولار في عدة قطاعات، منها: تجارة الجملة، والتجزئة، والأنشطة المالية، والتأمين، والعقار.

ولفت إلى أن عدد الشركات الصينية العاملة في الدولة يتجاوز 4000 شركة، شاملة شركات المناطق الحرة، إضافة إلى نحو 300 وكالة تجارية و5000 علامة تجارية.

وذكر المنصوري، أن كبرى الشركات الإماراتية في المقابل تستثمر أموالًا ضخمة في الصين.

وأضاف أن الاستثمارات الإماراتية في الصين زادت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 على 12.7 مليون دولار.

وتم تنظيم الملتقى الإماراتي الصيني، على هامش زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، للإمارات، والتي بدأت الخميس، وتستمر 3 أيام، في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسًا لبلاده في مارس/آذار الماضي.

وتبحث الزيارة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجاري، وتوسيع التبادل الثقافي والاجتماعي بين الإمارات والصين.

والسبت الماضي، أعلنت أبوظبي، إطلاق الأسبوع الإماراتي الصيني ما بين 17- 24 يوليو/تموز الجاري ، تزامنًا مع زيارة الرئيس الصيني للبلاد، على أن يتم الاحتفال به سنويًا.