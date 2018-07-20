توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الإمارات والصين (صور)

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية 13 اتفاقية، ومذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات، بحسب وكالة الأنباء (وام).

وشهد مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم كل من نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات الثلاث عشرة، مذكرتي تفاهم بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، بشأن بناء مباني السفارات، والأخرى بشأن إقامة مراكز ثقافية.

وأيضًا شملت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، بين وزارة الطاقة والصناعة واللجنة الوطنية للطاقة بالصين، ومذكرتي تفاهم بين وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الصينية حول التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، والأخرى حول تعزيز التعاون في معرض الصين الدولي للواردات.

وتم كذلك تبادل مذكرتي تفاهم للتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية الأولى في مجال الزراعة، والأخرى للتعاون في بناء سوق الجملة للمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.

وشملت أيضًا مذكرتي تفاهم للتعاون في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الواحد والعشرين، واتفاقية تعاون إستراتيجي بين شركتي أبوظبي الوطنية للنفط والصين الوطنية للبترول.

كما شملت اتفاقية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية، إضافة إلى اتفاق إطاري للتعاون بين سوق أبوظبي العالمي والمنطقة التجريبية الصينية – الإماراتية، لإنشاء منصة الخدمات المالية والابتكار بشأن التعاون في القدرات الصناعية في إطار مبادرات الحزام والطريق، وكذلك اتفاقية شراكة واستثمار في أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم.