قرقاش: الشراكة الإماراتية الصينية دليل حيوية اقتصادنا ونجاحه

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جنبنغ، إلى الإمارات، “مؤشر للموقع السياسي والاقتصادي الذي تحتله الدولة”.

وأضاف قرقاش، في تغريدة له على “تويتر”، في وقت متأخر من ليل الخميس: “أن تكون الإمارات الشريك التجاري الثاني للصين عالميًا دليل حيوية الاقتصاد الإماراتي ونجاحه”.

وأكد أن “السياسات العاقلة والتوجه الشفاف يثمر، وبلدنا خير دليل على ذلك”.

وتابع أن “النموذج الإماراتي الناجح بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، رسالة عربية تتجاوز حجم الإمارات وموقعها”.

والتقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الخميس، رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، في أبوظبي، ترافقه زوجته السيدة الأولى بينغ ليوان.