إيران: نواصل عملية إرسال المواد الغذائية إلى قطر بشكل يومي

أعلن مدير شركة الطيران الإيراني، أحمد جعفري في الدوحة، اليوم الأحد، أن بلاده تواصل عملية إرسال المواد الغذائية بشكل يومي إلى قطر.

وأوضح أن “عملية إرسال المواد الأساسية إلى قطر بدأت منذ اليوم الأول لقطع الدول الخليجية علاقاتها مع الدوحة العام الماضي”.

وقال جعفري للوكالة الإيرانية الرسمية إن “شركة إيران إير للطيران لعبت دورًا مهمًا في مساعدة الشعب القطري لمواجهة العقوبات والحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وإنه منذ اليوم الأول لقطع العلاقات أرسلت إيران البضائع اللازمة إلى الدوحة”.

وبين “يوميًا تقوم طائرة شحن من طراز بوينغ 747 بسعة 100 طن، بإرسال المواد والسلع الأساسية خاصة الغذائية إلى الدوحة مرة أو مرتين باليوم الواحد، من العاصمة طهران ومحافظة شيراز جنوب إيران”.

وفي شأن آخر، كشف المسؤول الإيراني عن زيادة شركة “إيران إير للطيران” عدد الرحلات إلى الدوحة بعد شرائها طائرة جديدة عقب التوقيع الايراني على الإتفاق النووي.

وأضاف أحمد جعفري “بأنّ أول رحلة لطائرة إيرباص 321 التي تم شراؤها حديثًا بعد التوقيع على الإتفاق النووي إلى الدوحة ستتم عبر الخط الجوي طهران- شيراز – الدوحة ذهابًا وإيابًا ما يعني إلحاق 198 مقعدًا جويًا جديدًا إلى الرحلات بين ايران وقطر وزيادة عدد الرحلات من رحلتين في الأسبوع إلى ثلاث”.