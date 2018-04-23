قرقاش: أزمة الدوحة أساسها دعم التطرّف والإرهاب

قرقاش: أزمة الدوحة أساسها دعم التطرّف والإرهاب

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

 

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الإثنين، إن “حضور رئيس الوزراء القطري زواج ابن الإرهابي مموّل القاعدة، عبدالرحمن النعيمي، وبوجود الأخير، قوّض جهود عشرات مكاتب المحاماة وشركات العلاقات العامة في واشنطن، كما أكد أن أزمة الدوحة أساسها دعم التطرّف والإرهاب”.

وأضاف في تغريدات عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم: “لن تستطيع الدوحة الخروج من أزمتها عبر شركات العلاقات العامة وهدر أموالها وتلميع صورتها في المؤتمرات الدولية، وعليها تغيّير توجهها الداعم للتطرف والإرهاب وزعزعة استقرار دول المنطقة”.

وتابع متسائلًا: “كيف يمكن لدولة تسعى لإقناع العواصم الغربية أنها نبذت ممارساتها السابقة في دعم التطرّف والإرهاب أن تسمح بالحضور الرسمي وبالاحتفاء العلني لشخص تصدّر قائمة الإرهابيين التي أصدرتها؟ أسئلة عديدة تشكك في مصداقية الخطاب القطري الموجه لواشنطن والعواصم الغربية”.

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