قرقاش: أزمة الدوحة أساسها دعم التطرّف والإرهاب

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الإثنين، إن “حضور رئيس الوزراء القطري زواج ابن الإرهابي مموّل القاعدة، عبدالرحمن النعيمي، وبوجود الأخير، قوّض جهود عشرات مكاتب المحاماة وشركات العلاقات العامة في واشنطن، كما أكد أن أزمة الدوحة أساسها دعم التطرّف والإرهاب”.

حضور رئيس الوزراء القطري زواج إبن الإرهابي مموّل القاعدة عبدالرحمن النعيمي،وبوجود الأخير، قوض جهود عشرات مكاتب المحاماة وشركات العلاقات العامة في واشنطن، كما أكد أن أزمة الدوحة أساسها دعم التطرّف والإرهاب. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 23, 2018

وأضاف في تغريدات عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم: “لن تستطيع الدوحة الخروج من أزمتها عبر شركات العلاقات العامة وهدر أموالها وتلميع صورتها في المؤتمرات الدولية، وعليها تغيّير توجهها الداعم للتطرف والإرهاب وزعزعة استقرار دول المنطقة”.

لن تستطيع الدوحة الخروج من أزمتها عبر شركات العلاقات العامة وهدر أموالها وتلميع صورتها في المؤتمرات الدولية، وعليها تغيّير توجهها الداعم للتطرف والإرهاب وزعزعة إستقرار دول المنطقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 23, 2018

وتابع متسائلًا: “كيف يمكن لدولة تسعى لإقناع العواصم الغربية أنها نبذت ممارساتها السابقة في دعم التطرّف والإرهاب أن تسمح بالحضور الرسمي وبالاحتفاء العلني لشخص تصدّر قائمة الإرهابيين التي أصدرتها؟ أسئلة عديدة تشكك في مصداقية الخطاب القطري الموجه لواشنطن والعواصم الغربية”.