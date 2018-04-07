الفنان الكويتي عبدالله بوشهري يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب “جاييِنكم”

تعرض الفنان الكويتي الشاب عبدالله بوشهري لانتقادات لاذعة من قبل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ عقب نشره مقطع فيديو وتغريدة عبر حسابه في “تويتر” ذم فيها بعض من انتقدوا نشر صورته في شوارع الكويت من خلال حملة الإعلانات المنتشرة مؤخرًا في البلاد تحت عنوان “جايينكم”.

وظهر عبدالله بوشهري في فيديو ذم فيه منتقديه قائلًا: “إن صوره موضوعة في مساحات إعلانية مقابل مبلغ مالي تدفعه الشركة، وإن من انتقده وطالب بوضع صور للمخترعين والعلماء هم فقط يحبون (اللوك لوك) والشهرة”، متسائلًا بسخرية: “إن كانت صورته الموضوعة في الإعلان جميلة”.

وأثار الفيديو حفيظة العديد من النشطاء بينهم معجبي بوشهري الذين انتقدوا أسلوبه بالرد على منتقديه، “وعدم احترامه لمهنته كفنان وصاحب رسالة سامية تقدم للمجتمع”.

وردًا على مقطع الفيديو “المثير”، فقد تساءل الإعلامي والناشط حامد تركي بويابس: “وزير الداخلية معقولة ما يحدث في عهدك؟ إيراني الجنسية ولديهِ “إقامة كويتية”.. يُخاطب كل أطياف شعب الكويت بسفالة المفردة المنحطة وهو موجود في “البحرين”! السؤال المفصلي؟ أين كرامات أهل الكويت في عهد هذه الحكومة المخزية والصامتة على هذه الشرذمة الساقطة؟”.

وزادت حدة السجال عقب رد الممثل الثلاثيني الذي يحظى بجماهيرية واسعة في الكويت على الإعلامي بو يابس قائلًا: ” أنت آخر من يتكلم يا (…) الظاهر دخولك السجن ما رباك عدل تبي تتربي مره ثانيه”، مضيفًا: ” أنت اللي تتكلم عن الأصل و الفصل يا كلب لازم تعرف جد جد جد جدك شنو كان يشتغل مووووووو كان … والا ماله داعي”.

انت اخر من يتكلم يا كلب الظاهر دخولك السجن ما رباك عدل تبي تتربي مره ثانيه ???? انت اللي تتكلم عن أصل و الفصل يا كلب لازم تعرف جد جد جد جدك شنو كان يشتغل مووووووو كان … والا ماله داعي ???? تفو عليك و على اللي جابك اللي ما عرف يريبك واخيرا اكل تبن باي ???????????? — عبدالله بوشهري (@3bood_boushehri) April 7, 2018

وأثار رد بوشهري على الإعلامي حامد بو يابس استغراب الكثير من النشطاء عقب تلفظه ببعض المفردات التي اعتبرها البعض “غير لائقة”، حيث ذكر حساب (مش عادي): “حقيقةً أسلوب الشتم والسب مو لايق عليك ياخي أنت ممثل تقدم بكل دور تعمله رسالة تفيد فيها المجتمع المحيط فيك .. إذا على كل شخص ينتقدك أو يجرحك بكلمة تشتمه جذي ماراح تخلص .. وشكرًا لك”.

وكتبت المدونة أمآسي: ” فنان حلو ومحبوب ماله داعي تنزل لهذا المستوى حتى لو أحد تجاوز عليك”.

وانتقد الناشط بدر الفضالة أسلوب الممثل الشاب بالرد: “هذا أسلوب واحد متربي يعني ماعليه ماراح نتكلم عن أصل وفصل لأني صعب أناقش شي مع شخص مايملكه، لكن الشخصية العامة لازم يرد بأسلوب أحسن من هذا، لكن الشهرة والفلوس يشترون كل شي بما فيهم أنت، إلا الأصل ماينباع، تويتريطلع كل شخص على حقيقته للعلم ماعرف أنت شتبيع ولامتابعك، بس نصيحة”.

وفيما تواصلت الانتقادات لبو شهري فقد طالب عدد كبير من محبيه بحذف الفيديو والتغريدة للحفاظ على قاعدته الجماهيرية ومحبيه.

وعبدالله بوشهري فنان كويتي من “أصول إيرانية”، بدأ حياته الفنية عام 2004، ويعتبر من ضمن الفنانين الشباب الذين تمكنوا خلال فترة قصيرة من الوصول إلى الشهرة خليجيًا، شارك في عدة أعمال تلفزيونية، من أبرزها ساهر الليل وبين قلبين، وآخرها سامحني خطيت.