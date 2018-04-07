اختطاف وهتك عرض طفل مصري في الكويت

أقدم 6 أشخاص ، بملابس وملامح آسيوية، على خطف طفل مصري (9 سنوات)، وهتك عرضه، في منطقة خيطان بالكويت، وفق صحيفة الراي الكويتية.

وأوضحت الصحيفة أنه بينما كان الطفل يلهو أمام ساحة البناية التي يقطنها ذووه في منطقة خيطان، فوجئ باقتراب شخص يرتدي زيًا آسيويًا نحوه برفقة خمسة آخرين، وأقدم أحدهم على خطفه ونقله إلى ساحة ترابية، حيث اغتصبوه بالتناوب، ثم تركوه.

وأضافت الصحيفة أن الطفل عاد مصدومًا إلى منزله وروى لوالديه ما حدث، فقام والده بتسجيل شكوى لدى مخفر خيطان بالحادثة.

وقال مصدر أمني إن “رجال مباحث خيطان يكثفون جهودهم بحثًا عن الجناة من خلال الأوصاف التي أدلى بها المجني عليه، وضبطوا عددًا من المشتبه بهم، معتبرين أن القضية إنسانية قبل أن تكون جنائية”.