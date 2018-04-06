مصري بالكويت يكيد لزوجته لدى الشرطة: داعشية وسترتكب عملًا خطيرًا على طائرة

أُحيل وافد مصري وزوجته في الكويت إلى جهاز أمن الدولة للتحقيق معهما مع احتمال إبعادهما عن البلاد، عقب توجيه تهمة بلاغ كاذب وإزعاج السلطات.

وفي التفاصيل، بحسب صحيفة “الأنباء” المحلية، فإن بلاغًا ورد للجهات الأمنية من قبل وافد مصري، أكد فيه أن زوجته تعتنق الفكر “الداعشي”، وأنها بطريقها للسفر على إحدى الطائرات، وتستعد لارتكاب عمل يضر بسلامة الطائرة، وقام بإرفاق جميع المعلومات التي تخص زوجته.

وكشف مصدر أنه تم تبليغ إدارة أمن المطار فورًا ليقوم رجال أمن المطار بمنع الزوجة من السفر، وبالتحقيق معها ذكرت أنها تستعد لمغادرة البلاد إثر خلافات كثيرة بينها وبين الزوج، مؤكدة من جهتها أن البلاغ كيدي وأنها تحاول السفر فقط، فطلب منها رجال الأمن التروي وأخضعوها للتحقيق، على أنه من المرجح إبعادها هي وزوجها من الدولة.

وبيّنت التحقيقات الأولية أن البلاغ كيدي إثر مشادة كلامية حدثت بين الزوجين تخللها اشتباك بالأيدي، قامت الزوجة على إثرها بحزم أمتعتها والتوجه إلى مطار الكويت، فأراد زوجها منعها من السفر بأي وسيلة، وألصق بها هذه التهم الخطيرة.