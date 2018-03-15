في مبادرة إنسانية.. معلم كويتي ينزع غترته ويلبسها لأحد طلابه (فيديو)

أقدم معلم كويتي في إحدى المدارس الابتدائية على نزع غترته وإعطائها لأحد طلبته المتفوقين بعد رفض الطالب الصعود لمنصة التكريم لأن غترته غير مكوية.

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة نزع المعلم أحمد العازمي لغترته وإلباسها للطالب بدلاً من “غترته غير المكوية”، الأمر الذي لاقى تفاعلاً من قبل الحضور الذي أقدموا على تصويره.

وقدم عدد من رواد مواقع التواصل شكرهم لموقف المعلم الذي وصفوه بالموقف النبيل، حيث قال مغرد عبر موقع التواصل “تويتر” يكتب تحت اسم “كويتي ارفع راسك”: “الله يجبر خاطرك يالعازمى . والطالب يستاهل لانه متفوق والجميع يستاهلون”.

وكتب الناشط “فيصل الغزاي الشمري”: “الله يجزاه خير وكثر الله من امثاله الطيبين”.