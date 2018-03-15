مشهد نادر.. غوريلا تحتضن صغيرها بعد الولادة وترضعه (فيديو)

يُعدّ رصد غوريلا حديثة الولادة في قلب الغابات المطيرة الأفريقية حدثًا بالغ الندرة، إذ تلد الغوريلا كل حوالي أربع سنوات، وتبتعد عن البشر عندما يحين الوقت لذلك.

وفي مشهد غير مألوف، صور نشطاء حماية الطبيعة التابعين لبرنامج WCS بالكونغو غوريلا تدعى “ميكوم” وهي تحتضن طفلها البالغ من العمر أسبوعًا واحدًا فقط.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في المقطع الرائع، يمكن رؤية الغوريلا المولودة حديثًا وهي ترضع وتتمدد على صدر أمها.

وفقًا للخبراء، وُلد الصغير بالقرب من مركز أبحاث “موندكا” في جمهورية الكونغو، في حديقة نوبالي-ندوكي الوطنية، وعندما رُصد للمرة الأولى، لم يكن عمر الصغير يتجاوز بضع ساعات.

من جانبه، قال مارك غاتلي مدير البرنامج: “نحن متحمسون جدًا للجيل القادم من عشيرة كينجو المتنامية”، مشيرًا إلى والد الصغير.

وأضاف: “تمثل الغوريلا الصغيرة أملًا للسلالة ككل، وقد كانت ميكومي بالفعل أمًا لأربعة صغار قبل استقبال صغيرها الخامس في الشهر الماضي”.

وتحمل الأمهات الصغارَ حديثي الولادة حتى تتمكن من الاعتماد على أنفسها، لكن الحياة ليست سهلة بالنسبة للرئيسيات الصغيرات، حيث يؤكد الخبراء، أن صغار الغوريلات غالبًا ما تموت قبل الوصول لسن البلوغ، كنتيجة للمخاطر الطبيعية والبشرية.

وأضافوا: “الغوريلات عدا عن الإصابة بالمرض وهجمات النمور، غالبًا ما تكون هدفًا للصيادين”.

وتعتبر غوريلا الأراضي المنخفضة الغربية من السلالات المهددة بالانقراض، على الرغم من كونها السلالة الفرعية الأكثر شيوعًا.

ويواصل الباحثون في مشروع “غوريلا موندكا” متابعة حياة الغوريلات الفردية وذريتها في محاولة لحماية ذلك النوع بشكل أفضل.