في إشارة للسعودية.. الحرس الثوري الإيراني يتوعد بمواجهة “الاستفزازات” الخليجية بحزم

قال قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء “غلام علي رشيد”، السبت، إن بلاده ترصد كافة التحركات بمنطقة الخليج وسوف تتعامل مع أي استفزاز يهدد أمن إيران والمنطقة بحزم وقوة، في إشارة للسعودية التي تعهد ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان بمواجهة الخطر الإيراني.

وأوضح اللواء رشيد بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء “فارس” الذراع الإعلامي للحرس الثوري، قائلاً إن “سياسة إيران في الخليج وبحر عمان دفاعية – ردعية من خلال التواجد الفعال في المجالات كافة”، مبينًا أن ” لمنطقة الخليج وبحر عمان مكانة خاصة في سياسات ايران الدفاعية – الأمنية”.

وأشار القائد بالحرس الثوري إلى أن إيران ستدافع عن مصالحها بقوة في المنطقة، لافتًا إلى أنها سترد بكل حزم على أي تحرك استفزازي يزعزع أمن المنطقة.

وهدد اللواء رشيدي دولًا لم يسمها بالمنطقة بمحاولة اختبار قوة إيران، وقال: “لا يجب على أي دولة أن تخطئ في حساباتها وتختبر قوة و صبر إيران الاستراتيجي في الدفاع عن مصالحها وتوفير الاستقرار للمنطقة”.

وأضاف، أن ” إيران ترصد جميع التحركات وهي على جهوزية لأي رد دفاعي وهجومي، وتعمل في الوقت نفسه على إدارة الحوادث والحيلولة دون ارتفاع حد التوتر والصراع في المنطقة”، زاعمًا أن سياسة بلاده في الخليج قائمة على أصول ثلاثة، هي: “التعامل والتعاون الفعال مع الجوار، والدفاع عن أمن واستقرار المنطقة، والتصدي الحاسم لتدخلات القوى الدولية في المنطقة”.