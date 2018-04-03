وزير خارجية البحرين: لا تصالح مع النظام القطري ولسنا تابعين للسعودية

أكد خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، اليوم الثلاثاء، أن الإعلام العربي في مجمله يسير في الطريق الصحيح؛ لأنه يواجه معسكرًا “صغيرًا” للكذب، في إشارة لإعلام قطر التي تصف الدول المقاطعة أزمتها بأنها “صغيرة جدًا “.

جاء ذلك في حديث مقتضب مع “إرم نيوز خلال حضور الوزير البحريني “منتدى الإعلام العربي”، الذي انطلقت فعالياته في دبي، اليوم الثلاثاء.

وفي جلسة نقاشية له بالمنتدى قال آل خليفة، إنه لا مجال للتصالح مع قطر في ظل “نظامها الحالي”، موضحًا: “من المعطيات الموجودة أمامنا اليوم من النظام القطري، ليس هناك مجال في الوقت الذي نمر فيه من تآمر من تدخل من إساءة من عدم احترام للعهد والميثاق وللتوقير، ليس هناك مجال”.

وحول إمكانية الصلح مع قطر وتوقيع ميثاق جديد قال: “شاهدنا تعهدين في 2013 وفي 2014 أمام الملك عبدالله بن عبدالعزيز وهذين التعهدين لم يتم الالتزام بهما، وكانا تعهدين شاملين يضعان نقاطًا كثيرة، الآن هل سنعود إلى توقيع آخر، لا، لن يفيد ذلك، يجب أن تكون هناك معادلة أخرى للتعامل مع هذا الموضوع”.

وتابع قائلاً: “الموقف الذي تشاهدونه من السعودية والإمارات والبحرين وجمهورية مصر العربية على المجال الأوسع، هذا هو الأساس الذي يثبت قوة مجلس التعاون، إذًا ننظر إلى أزمة قطر كتهديد لمجلس التعاون فهذا تكبير لهذه الأزمة، وهذه نحن قادرين عليها، وأساس مجلس التعاون لا يعتمد على دولة قطر، مجلس التعاون موجود ولكن أساسه لا يقوم على دولة تسبب لنا أزمة وهو قادر على التعامل مع هذه الأزمة”.

وعن علاقة بلاده بالسعودية، تابع: “من يعرف العلاقة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من أيام الملك عبدالعزيز آل سعود يعلم أن المسألة هي مسألة تحالف قديم وعلاقات أسرية وموقف واحد وقلب واحد، وليس هناك أي تبعية بل هناك تنسيق مشترك متجذر على مر التاريخ”.

وحول العلاقات مع إيران، أوضح قائلاً: “إيران كانت تطالب بالبحرين، وكانت أكبر خطر في ذلك الوقت يهدد قيام البحرين، وعرفنا كيف تم حل الأمور بيننا وبين إيران في عهد الشاه، بالتفاهم ومعرفة الحقائق، وتصالحنا مع إيران وأصبحت حليفًا وكانت تبني أكبر ثالث جيش في العالم ولم تخفنا وحينها كان جيشنا لا يذكر لكن كنا متفاهمين معهم، ومن 1970 انعدم ذلك”.

وشدد الوزير البحريني على أن “إيران أكبر من النظام الحالي، ونظام الجمهورية الإسلامية لا يعرف سوى السيطرة على البلد، ولا شيء تجاه الشعب، وهذا تحد لنا وللشعب الإيراني، اليوم نواجه تحديين في العلاقة مع إيران، نتحدى احتلال الأراضي الواضح في احتلال الجزر الإماراتية، وتحدي محاولات السيطرة والهيمنة والتدخل وإسقاط الدول، وطالما إيران منتهجة هذا النهج فسنقف في وجهها”.