البحرين تقبض على 5 أشخاص لإنشائهم حسابات تهدف لإثارة”الفتنة”

قال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في البحرين، إنه تم القبض على خمسة أشخاص ، مشتبه بتورطهم بإنشاء حسابات مغرضة ونشر تغريدات مسيئة للأشخاص ، وتشكل تحريضاً وإثارة للفتنة.

وكشف المسؤول البحريني أن 3 من المقبوض عليهم موظفون حكوميون، بحسب ما أوردته وكالة الانباء البحرينية “بنا”.

وأوضح أن التحريات دلت على قيام بعضهم بإنشاء هذه الحسابات على موقع “تويتر” ونشر التغريدات المسيئة، فيما قام البعض الآخر بتزويد القائمين على هذه الحسابات بالمعلومات والمساعدة في نشرها، منوها إلى أنه تم إحالة المقبوض عليهم والأجهزة المضبوطة بحوزتهم إلى النيابة العامة، فيما لا تزال التحريات، مستمرة للقبض على بقية المتورطين في هذه الوقائع.