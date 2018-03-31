بالصور.. رئيس الأركان الإسرائيلي يوقع الإعلام القطري والإيراني في ورطة

أوقع رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال غادي أيزنكوت، الإعلام القطري والإيراني في ورطة بعد أن أجاب في حديث صحفي له حول لقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بـ “نعم”.

وكان أيزنكوت يرد على سؤال لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية حول لقائه بالأمير محمد بن سلمان الذي رمزت له الصحيفة العبرية شأن غالبية وسائل الإعلام العالمية بالأحرف اللاتينية الثلاث “MBS” ليجيبها بالموافقة “نعم” ويكمل موضحاً.

وقال أيزنكوت في إجابته الكاملة إنه التقى شخصاً يحمل اسمه الأحرف الثلاثة ذاتها، لكنه مئير بن شابات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. في ممازحة من الضابط الإسرائيلي مع فريق الصحيفة الذي التقاه وحاوره.

وكانت كبريات وسائل الإعلام القطرية والإيرانية قد سارعت إلى نقل جزء من حديث أيزنكوت إلى حد إجابته بالموافقة حول لقائه بولي العهد السعودي، دون أن تنشر إجابته الكاملة وتوضيحه الذي كشف أن المسؤول الإسرائيلي لم يلتق بالأمير بن سلمان.

وعنونت وسائل إعلام قطرية بينها صحيفة “العربي الجديد” وموقع “عربي 21” إضافة لقناة “الميادين” المحسوبة على حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، في واجهة صفحاتها ومنصاتها الإلكترونية أخبارهاً عن لقاء مزعوم بين مسؤول إسرائيلي وولي العهد السعودي.

واختارت “العربي الجديد” عنواناً لخبرها المزعوم قالت فيه ” أيزنكوط يقرّ بلقاء بن سلمان مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي”، فيما عنون “عربي 21” “اعتراف إسرائيلي بعقد لقاءات سرية مع محمد بن سلمان”، بينما اختار تلفزيون “الميادين” عنوان ” آيزنكوت: بن سلمان التقى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي” للحديث عن اللقاء المزعوم.

ولم يتضح ما إذا كان نشر تلك المزاعم غير الصحيحة تم نتيجة خطأ في الترجمة من اللغة العبرية أم بشكل متعمد ضمن حملة إعلامية واسعة تستهدف السعودية وقادتها وتوجهاتهم منذ قرار الرياض بمقاطعة الدوحة احتجاجاً على سياستها الخارجية ودعمها الإرهاب.

وكان لافتاً في وسائل الإعلام القطرية عدم حذفها لأخبارها التي ادعت فيها حدوث لقاء سعودي إسرائيلي رسمي، بالرغم من انتشار اللقاء كاملاً وتوضيح عدد من الإعلاميين الإسرائيليين للخطأ الذي سقطت فيه وسائل إعلام عربية تمولها قطر أو إيران.

وقال المراسل السياسي في هيئة البث الإسرائيلية، شمعون آران، معلقاً على الورطة التي وجدت فيها وسائل إعلام قطرية وإيرانية تفسها فيها قائلاً “رئيس الأركان أيزنكوت لم يلتق #محمد_بن_سلمان . توضيح: رئيس الأركان أيزنكوت سئل في لقاء مع صحيفة معاريف هل التقى MBS قاصدين الأمير محمد بن سلمان، فرد مازحا نعم التقيت مئير بن شابات رئيس مجلس الأمن القومي(ألأحرف الاولى لاسمه ايضا MBS). وسائل إعلام عربية نشرت ولي العهد التقى بن شابات”.

رئيس الأركان أيزنكوت لم يلتق #محمد_بن_سلمان توضيح

رئيس الأركان أيزنكوت سئل في لقاء مع @MaarivOnline هل التقى MBS قاصدين الامير محمد بن سلمان

فرد مازحا

نعم التقيت مئير بن شابات رئيس مجلس الأمن القومي(ألأحرف الاولى لاسمه ايضا MBS) وسائل أعلام عربية نشرت

ولي العهد التقى بن شابات pic.twitter.com/MIvVV2nM7Q — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) March 30, 2018

ويزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الولايات المتحدة منذ نحو أسبوعين في زيارة طويلة أنهى منذ أيامها الأولى الجانب السياسي بلقائه الرئيس دونالد ترامب وفريقه الحاكم للولايات المتحدة قبل أن يبدأ جولة واسعة تستهدف تشجيع كبريات الشركات الأمريكية على الاستثمار في بلاده.