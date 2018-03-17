وفاة مضيفة سقطت من طائرة إماراتية في أوغندا

فارقت مضيفة، في طائرة تابعة لشركة “طيران الإمارات“، الحياة إثر سقوطها من باب الطوارئ في الطائرة، الأربعاء الماضي، أثناء توقفها في مطار “عنتيبي” الأوغندي، وفق هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

ونقلت “بي بي سي” عن متحدث باسم المطار قوله: إن المضيفة، التي لم يكشف عن جنسيتها، نُقلت إلى مستشفى “كيسوبي” الواقع على بعد نحو 16 كيلومترًا عن المطار، حيث توفيت هناك.

ووقع الحادث أثناء استعدادات طاقم طائرة “طيران الإمارات” لصعود المسافرين إلى متن الطائرة، في الرحلة التي كانت متوجهة من مطار “عنتيبي” إلى مطار دبي الدولي، الأربعاء الماضي.

وفتحت سلطة الطيران المدني الأوغندية تحقيقا في الحادثة، وفق “بي بي سي”.

وقالت السلطة في بيان: إن المضيفة “فتحت باب الطوارئ وسقطت من الطائرة التي كانت قد هبطت بسلام وتوقفت”.

وأوضح المتحدث باسم مستشفى “كيسوبي”، إدوارد زابونا، أن المضيفة أُصيبت بجروح “في كل أجزاء وجهها وفي ركبتيها”.

وأضاف: كانت “على قيد الحياة ولكن فاقدة الوعي” عند وصولها إلى المستشفى، مساء الأربعاء، لكنها سرعان ما فارقت الحياة بعد ذلك.

وقال بيان لشركة “طيران الإمارات”: “سقط أحد أعضاء طاقمنا للأسف من باب مفتوح، أثناء تجهيز الطائرة لصعود الركاب في الرحلة رقم EK729 واصطحبت المصابة إلى أقرب مستشفى”.

ووعدت الشركة بـ “التعاون التام” مع التحقيق.

وكانت “طيران الإمارات” أعلنت عن فتح تحقيق بشأن الحادثة، مؤكدة أنها تتعاون مع السلطات الأوغندية بشأن استكمال التحقيقات.

وجددت الشركة التزامها بأقصى معايير الأمن والسلامة في خدماتها وعلى جميع رحلاتها، داعية وسائل الإعلام لانتظار نتائج التحقيق النهائية، التي ستعلن عنها فور انتهائها.

وكان شهود عيان من العاملين في المطار ومسافرين على متن الرحلة، أشاروا إلى أن المضيفة أصيبت بكسور في ساقيها، وجروح خطيرة في جسدها.