بالصور.. طيران الإمارات تفتح تحقيقا بحادثة سقوط مضيفة

أعلنت طيران الإمارات عن فتحها تحقيقا بشأن الحادثة الذي تعرضت له إحدى مضيفات الشركة؛ بعد سقوطها من باب مخرج الطوارئ للطائرة في مطار “إنتيبي” الأوغندي قبل إقلاع الرحلة، والتي كانت متوجهة من مطار إنتيبي إلى مطار دبي الدولي، يوم أمس الأربعاء.

وبينت الشركة، في بيان، أنها تتعاون مع السلطات الأوغندية بشأن استكمال التحقيقات، مؤكدين على أنهم قاموا بنقل المضيفة مباشرة لأقرب مستشفى؛ لتقديم الرعاية الطبية وكل الدعم الممكن لها.

كما تجدد التزامها بأقصى معايير الأمن والسلامة في كافة خدماتها وعلى جميع رحلاتها، وتدعو وسائل الإعلام لانتظار نتائج التحقيق النهائية، التي ستعلن عنها فور انتهائها.

وقال شهود عيان من العاملين في المطار ومسافرين على متن الرحلة، إن المضيفة أصيبت بكسور في ساقيها، وجروح خطيرة في جسدها.