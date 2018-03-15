طيران الإمارات تحدد السعر الاسترشادي المبدئي لصكوك دولارية‎

أظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة لإصدار صكوك لشركة طيران الإمارات ومقرها دبي، اليوم الخميس، أن الشركة حددت السعر الاسترشادي المبدئي للصكوك الدولارية المزمعة عند النطاق الأعلى لأربعة في المئة.

ويتولى “سيتي” و”ستاندرد تشارترد” دور المنسقين العالميين للإصدار، بينما يضطلع البنكان بجانب مصرف أبوظبي الإسلامي و”بي.إن.بي باريبا” وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول و”إتش.إس.بي.سي” و”جيه.بي مورغان” ونور بنك بدور مديري الدفاتر.

تصدر الصكوك بالحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار، ومن المتوقع تسعيرها في وقت لاحق اليوم.