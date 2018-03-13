محكمة إماراتية تأمر “دانة غاز” بالمضي قدمًا في قضية الصكوك

قالت شركة “دانة غاز“، اليوم الثلاثاء، إن محكمة في إمارة الشارقة أصدرت أمرًا للشركة الإماراتية المتخصصة في الطاقة بالمضي قدمًا في الجهود القانونية في دولة الإمارات لإعلان عدم قانونية صكوك بقيمة 700 مليون دولار كانت قد أصدرتها.

وكان قاضٍ بالمحكمة العليا في بريطانيا، حيث تُنظر قضية الخلاف بشأن الصكوك أيضًا، أمر “دانة” الشهر الماضي بسحب الإجراءات القانونية والأوامر القضائية الصادرة في دولة الإمارات.

لكن الشركة قالت في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء” إن محكمة الشارقة منعتها من “التنازل أو إسقاط أو ترك أي من الأوامر القضائية الصادرة لصالحها… والدعاوى القضائية التي رفعتها أمام المحاكم الإماراتية”.