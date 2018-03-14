على رأس وفد عسكري.. قائد في الحرس الثوري الإيراني يزور قطر ويقول: ندعمها حكومة وشعبًا

أكد نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري، دعم بلاده لقطر حكومة وشعبًا، مشيرًا إلى أن الظروف مهيأة لتنمية التعاون والعلاقات بين البلدين.

وقال العميد تنكسيري، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الدوحة، على رأس وفد عسكري للمشاركة في مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط، إنه “لايشعر في المعرض بأي فراغ في تواجد الدول التي قاطعت قطر”، مؤكدًا أن “إيران تمد دومًا يد الصداقة إلى دول الجوار، ونؤمن بأن بإمكان دول المنطقة أن توفر الأمن فيها، من خلال مزيد من التقارب، والخليج الفارسي هو بيتنا وأمنه أيضًا بيدنا”، حسب وكالة “تنسيم” للأنباء.

وتفقد الوفد الإيراني، خلال هذه الزيارة المعرض الدولي السادس للدفاع البحري “ديمدكس 2018″، الذي يقام في الدوحة مرة في كل عامين، ويتضمن استعراضًا عسكريًا للسفن الحربية للدول المشاركة فيه.