الأبقار الأمريكية تغزو الدوحة والسعوديون يستذكرون “بقرة بني إسرائيل”

أثار وصول دفعة أبقار جديدة إلى قطر، يوم الإثنين، موجة سخرية واسعة في دول المقاطعة الأربعة، فيما كان للسعوديين نظرتهم الخاصة للخطوة القطرية الجديدة عندما استذكروا قصة بقرة بني إسرائيل الشهيرة التي وردت تفاصيلها في القرآن الكريم.

وكان ميناء حمد الدولي قد استقبل ثلاثة آلاف بقرة قادمة من الولايات المتحدة عبر البحر ضمن سعي قطري حثيث لتعويض النقص الحاد في الحليب ومشتقاته منذ قررت السعودية بجانب الإمارات والبحرين ومصر مقاطعة الدوحة بشكل كامل في يونيو/حزيران الماضي.

وكانت الأسواق القطرية قبل المقاطعة تعتمد بشكل رئيس في سد حاجتها من الحليب ومشتقاته على الشركات السعودية، لاسيما شركة “المراعي” قبل أن يتم إغلاق المنافذ والمعابر والموانئ مع قطر ضمن إجراءات مقاطعة شاملة.

ومنذ إعلان المقاطعة لجأت قطر إلى تركيا لسد حاجتها من منتجات الحليب بالتزامن مع استيراد آلاف الأبقار من الولايات المتحدة ودول أوروبية، ما عرضها للسخرية والانتقادات من دول المقاطعة، التي تقول إن “قطر تروج على مستوى عالمي أنها تتعرض لحصار، بينما تتجاهل التبادل التجاري في موانئها وأجوائها مع كثير من دول العالم”.

ونقلت قناة “الجزيرة” القطرية بشكل مباشر وصول شحنة الأبقار الأمريكية إلى الميناء، وهو ما عرضها للسخرية والانتقادات من معلقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دول المقاطعة، خاصة بعدما زادت بشكل كبير منذ اندلاع الأزمة الخليجية و”تفرغ القناة للدفاع عن سياسة قطر شأن وسائل الإعلام القطرية الحكومية بعد نحو 20 عامًا من تجاهل الشأن القطري”.

ونشر المدون والناشط السعودي البارز، نايف مدخلي، المعروف بلقب “نايفكو”، عبر حسابه في موقع “تويتر” فيديو لعملية وصول الأبقار إلى الميناء، وكتب معلقًا بجزء من آية قرآنية ” وإنا إن شاء الله لمهتدون”.

وفتح تعليق “نايفكو” الذي يشير لقصة بقرة بني إسرائيل الشهيرة التي ورد ذكر تفاصيلها في سورة البقرة في القرآن الكريم، فتح الكثير من الردود الساخرة التي تسابق المغردون السعوديون في تدوينها.

وإنا إن شاء الله لمهتدونhttps://t.co/NHInwtzfv1 — نايفكو NAIF (@naifco) March 12, 2018

وعلق أحد المغردين منتقدًا نقل قناة “الجزيرة” لوصول شحنة الأبقار على الهواء مباشرةً “كانت تغطي أحداثًا مهمة، اليوم عرفوا حجمهم و صاروا يغطون وصول شحنة بقر، عزمي بيرسل حمد لاستقبالهم”.

وقال آخر ساخرًا “بكرة ينزلون فلم بالجزيرة دول الحصار تحاول تسميم أو إغراق الأبقار عند وصولها ميناء حمد الدولي”.

وعلقت مغردة باسم “مرام” قائلةً “اللحين هم مو محاصرين ..شلوون ..الشرهه ع اللي يصدق الدراما حقتهم”.

ودعا المغرد المعروف محمد الطاير للتفاعل مع الخطوة القطرية على نطاق أوسع قائلاً “موضوع #بقر_قطر والتغطية المباشرة على الجزيرة يحتاج هاشتاق ترند”.

وسرعان ما وجدت تلك الدعوة صدى سريعًا عندما دخل الوسم ” #قطر_تحتفل_بوصول_البقر” قائمة الترند في موقع “تويتر” مع انضمام كثير من المغردين إليه.

وتقول دول المقاطعة على الدوام إن على قطر “التوقف عن تبني سياسة خارجية مناهضة لها والسعي لإثارة القلاقل والفوضى في المنطقة لإنهاء الأزمة الخليجية والعودة لحضنها الخليجي الذي تتكبد خسائر كبيرة من معاداتها له وسعيها لإيجاد بدائل اقتصادية وحلفاء سياسيين عبر إنفاق مبالغ طائلة”.