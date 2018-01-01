محمد بن زايد والعاهل الأردني يتبادلان التهاني بالعام الجديد

تبادل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التهاني مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بحلول العام الميلادي الجديد، وذلك في اتصال هاتفي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتبة الرسمية (وام)، فقد “تطرق الجانبان خلال الاتصال إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح شعبيهما، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وبدروها، قالت وكالة “بترا” الأردنية الرسمية، إن الملك عبدالله الثاني أكد لولي عهد أبوظبي، خلال الاتصال على “عمق العلاقات الأخوية والتاريخية، التي تجمع الاْردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصه على تعزيز العمل والتعاون المشترك خلال العام 2018، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين”.