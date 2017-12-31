محمد بن زايد ورئيس إريتريا يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

استقبل ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأحد، رئيس إريتريا، أسياس أفورقي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام): إنه تم خلال اللقاء “بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين”.

ذاك وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المتعددة بين البلدين وأهمية العمل على تنميتها.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل عن موعد وصول أفورقي أو برنامج زيارته ومدتها.